Київська «Наша Україна» отримала нового голову

Член президії політради «Нашої України», перший заступник глави Секретаріату Президента Юрій ЄХАНУРОВ очолив Київську міську організацію партії.

Як повідомляється на центральному інформаційному сервері «Нашої України», таке рішення одноголосно ухвалили делегати конференції столичної організації партії.

Виступаючи перед присутніми, Ю.ЄХАНУРОВ сказав: «Тут зібралися люди, які підтвердили свою порядність і бійцівські якості». Він подякував партійцям за довіру і пообіцяв представити конкретну програму дій київського осередку.

«У нас буде цікава робота», - запевнив Ю.ЄХАНУРОВ.

Також конференція обрала раду організації у складі 46 осіб та контрольно-ревізійну комісію.

Крім того було обрано делегатів на VIII з’їзд партії, що відбудеться невдовзі. Наприкінці заходу за рішенням конференції до лав партії було прийнято 21 особу.

У повідомленні нагадується, що згідно з рішенням політичної ради «Нашої України» та відповідно до рішення президії політради партії з 6 липня по 7 вересня 2009 року у Київській міській організації «Нашої України» було проведено перереєстрацію членів партії.

Після перереєстрації у всіх партійних районних організаціях столиці відбулися конференції, що дозволило легітимно провести Київську міську конференцію.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня рада Київської міської організації партії „Наша Україна” прийняла рішення вийти з партії та звернулась до усіх столичних партійців із закликом визначитися зі своїм членством у партії в індивідуальному порядку.

«VІІ з’їзд партії поховав останні надії київських „нашоукраїнців” на демократичний розвиток «Нашої України», - йдеться в заяві столичної організації партії. «На жаль, сенсом існування партії остаточно стало обслуговування політичного егоїзму голови партії Віктора ЮЩЕНКА», - наголошували автори заяви.

Столична організація «Нашої України», яку очолював народний депутат Микола МАРТИНЕНКО, не брала участі у з’їзді партії 27 червня. З’їзд партії доручив політраді прийняти рішення щодо зміни керівництва київської парторганізації.