Ющенко їде до Запоріжжя

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає Запоріжжя, де візьме участь у заходах із відзначення 70-річчя утворення Запорізької області і дня міста Запоріжжя.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, о 12.00 урочистості у прямому ефірі транслюватимуть НТКУ та “5 канал”.

Передбачається вручення державних нагород представникам трудових колективів міста та області.

В.ЮЩЕНКО також відкриє цьогорічний Покровський ярмарок, де ознайомиться з продукцією промислових і сільськогосподарських підприємств області, спілкуватиметься з учасниками та гостями ярмарку.