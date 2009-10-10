Шаповал: скасування у суді результатів виборів стане катастрофою

Успішне оскарження результатів президентських виборів у суді призведе до різкої і жорсткої реакції з боку сторони, що програла, і це може стати причиною політичної катастрофи.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» заявив голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ.

«Якщо претензія переможеного виллється у результативне судове рішення, це стане катастрофою. Якщо одну зі сторін позбавлять перемоги за допомогою суду, реакція цієї сторони напевно виявиться емоційною, різкою й жорсткою. Що загрожує непередбачуваними наслідками для держави. Радив би замислитися над цим тим, хто всерйоз виношує такі плани», - сказав він.

При цьому В.ШАПОВАЛ не виключив, що кандидати на пост Президента України, які програють на виборах, все ж таки спробують реалізувати сценарій судового скасування результатів волевиявлення.

«У когось з’являється бажання оскаржити результати виборів, попри відсутність діючих законодавчих процедур. Чи ризикне цей таємничий хтось звернутися у Верховний Суд? Хай вибачить мені Василь Васильович ОНОПЕНКО (голова ВСУ – УНІАН), але виключати таке не можна», - заявив голова Центрвиборчкому.

На думку В.ШАПОВАЛА, формальних підстав для скасування виборів на сьогодні не існує. «Формальних правових підстав для можливого оскарження результатів виборів немає. Але в нас чимало маніпуляторів, здатних підштовхнути топ-політиків до ухвалення екстравагантних адміністративних та судових рішень», - зазначив голова ЦВК.