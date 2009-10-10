Якщо Янукович переможе, регіонали розпустять Раду?

У разі перемоги лідера Партії регіонів Віктора Януковича на президентських виборах, регіонали можуть ініціювати розпуск парламенту.

Про це сказав нардеп Борис Колесников після закінчення двадцятої конференції Донецької обласної організації Партії регіонів 10 жовтня у Донецьку. За його словами, це станеться у випадку, якщо в парламенті не буде знайдений компроміс.

"Партія регіонів шукатиме компроміси і створюватиме більшість для того, щоб були реалізовані програми реформ, без яких просто неможливо йти далі, ситуація тупикова. І лише якщо цей компроміс не буде знайдений, у такому разі треба ініціювати розпуск парламенту", - сказав Колесников.

Сьогодні ж учасники двадцятої конференції Донецької обласної організації ПР висунули Віктора Януковича кандидатом в Президенти України від Партії регіонів. Рішення ухвалили одноголосно, пише «Остров».