Шансів домовитися про зону вільної торгівлі до саміту Україна-ЄС немає?

Заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ не бачить можливості завершення переговорів про зону вільної торгівлі (ЗВТ) до саміту Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив українським журналістам у Брюсселі після завершення чергового раунду переговорів про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

“Якщо б ми продиктували те, що ми хочемо, і європейська сторона з нами погодилася, ну ми б завершили. Те ж саме могло б бути і у зворотному напрямку. Але кожна сторона має свої бачення, свої пріоритети й інтереси”, - сказав заступник міністра.

За словами В.П’ЯТНИЦЬКОГО, у ході нинішнього раунду переговорів сторони домовилися, що наступний відбудеться 7 грудня у Києві. Крім того, є попередні домовленості про проведення ще двох раундів переговорів – на початку березня у Брюсселі та в середині травня у Києві.

“Національні інтереси – це не просто гасла, це – наповнення конкретним змістом кожного елементу не просто угоди, а завтрашнього життя”, - наголосив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Разом з тим, заступник міністра зазначив, що навіть узгодження окремих частин документу в процесі переговорів робить Україну та Євросоюз ближчими, оскільки з’являється розуміння, які дії необхідно здійснювати в Україні для майбутньої реалізації положень угоди.

Він також звернув увагу на те, що до саміту Україна-ЄС, який має відбутися у Києві, готується ряд документів, що мають стати елементами асоціації, у тому числі йдеться про приєднання України до Енергетичної спільноти.

Як повідомляв УНІАН, 5-9 жовтня у Брюсселі пройшов 8-й раунд переговорів між Україною та ЄС про зону вільної торгівлі.

Україна та Євросоюз розпочали переговори про створення зони вільної торгівлі, що має стати складовою нової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 18 лютого 2008 року.

Раніше сторони планували завершити переговори до кінця цього року.