ДТП у Києві: при зіткненні іномарок загинули троє осіб, серед яких немовля

У Києві внаслідок зіткнення двох легковиків загинули троє осіб, в тому числі немовля, ще 2 осіб важко травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 12.25.

Водій автомобіля “Ford Mustang”, рухаючись по вул. Протасів Яр в напрямку площі Солом`янської, під час виконання розвороту через подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки у недозволеному для цього місці, скоїв зіткнення з автомобілем “Daewoo Lanos”, що рухався в зустрічному напрямку.