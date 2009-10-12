ДТП у Києві: при зіткненні іномарок загинули троє осіб, серед яких немовля
11:08, 12 жовтня 2009Політика
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Дві особи важко травмовані
У Києві внаслідок зіткнення двох легковиків загинули троє осіб, в тому числі немовля, ще 2 осіб важко травмовані.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 12.25.
Водій автомобіля “Ford Mustang”, рухаючись по вул. Протасів Яр в напрямку площі Солом`янської, під час виконання розвороту через подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки у недозволеному для цього місці, скоїв зіткнення з автомобілем “Daewoo Lanos”, що рухався в зустрічному напрямку.
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