Яценюк - політичним хуліганам: а ось за ваші яйця я можу й взятися (відео)

Лідер Громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній Яценюк у неділю провів у місті Ужгород віче з жителями Закарпатської області.

Напередодні візиту місцева влада поширила чутки про те, що візит Арсенія Яценюка до міста не відбудеться. У день візиту літаку, на якому Арсеній Яценюк летів до Ужгорода, було відмовлено у посадці в міському аеропорту, інформує прес-служба "Фронту змін".

Однак, віче за участі Яценюка все ж таки відбулося на площі перед Закарпатським обласним державним українським музично-драматичним театром. Всього на мітингу, за даними прес-служби, були присутні близько 5 000 чоловік.

Як зазначають у "Фронті змін", серед прихильників перебувало кілька десятків осіб бандитської зовнішності з ксенофобськими плакатами, зміст яких, через «випадковий збіг обставин», був ідентичний до скандально відомих висловлювань мера Ужгорода, який на сьогодні перебуває під слідством за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Провокатори свистіли в дудки, викрикували «ганьба, ганьба». На початку виступу лідера «Фронту змін» у нього полетіли яйця з фарбою та помідори. Арсеній Яценюк продовжив виступ, не звертаючи уваги на предмети, що летіли в його бік. Він прокоментував цей інцидент так: «Я не той типаж, який яєць боїться. А ось за ваші яйця я можу й взятися».

Get the Flash Player to see this player.

Арсеній Яценюк закликав присутніх на віче громадян до великодушності стосовно провокаторів. «Вибачте цим людям, які свистять, тому що їм дали «по 50 гривень». Ми – великодушні, і тому ми станемо на кілька поверхів вище від того, що відбувається».

Політик також сказав своїм прихильникам: «Не звертайте на це уваги. Випробування – це складний шлях. І це також випробування - для вас і для мене… Важливо, що ви маєте віру. І я вірю в вас. Тому у нас все вийде».