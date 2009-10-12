Жванія не розуміє політиків-українців, які відстоюють інтереси інших держав

Народний депутат Давид Жванія переконаний, що кожен громадянин України, незважаючи на свою національність, повинен відстоювати інтереси своєї держави. Про це він сказав в ефірі програми «Шустер Live», передає прес-служба парламентаря.

«Якщо ти громадянин України, то національність жодного значення немає», - сказав він.

За словами Жванії, його дивує позиція деяких політиків, які будучи громадянами України, проживаючи на її території, системно відстоюють інтереси інших держав. «Для мене ця позиція є неприйнятною та образливою», - підкреслив він.

«Я – грузин, однак живу в Україні, маю український паспорт і докладаю всіх зусиль, щоб мене визнали українцем. Адже ти повинен бути громадянином тієї країни, чий паспорт маєш. І пишатися цим», - наголосив Жванія.