Жванія не розуміє, чому, маючи 50 млн ротів, не виробляти зубних щіток

Україна має колосальні шанси стати державою з новою економікою. Про це в інтерв`ю «ЛІГАБізнесІнформ» заявив народний депутат Давид Жванія, повідомляє його прес-служба.

За словами політика, для цього необхідно залучати інвестиції, створювати нові підприємства і робочі місця. «Адже ми за 18 років незалежності так нічого і не побудували. Ну, декілька мостів "виліпили", декілька заводиків, от і все. В основному реконструюємо, що залишилося від Радянського Союзу. Це наша проблема», - вважає Жванія.

Народний депутат переконаний, що на падіння обсягів імпорту потрібно реагувати створенням імпортозамінного виробництва. «Ми ж навіть зубних щіток не виробляємо, але ж можемо. 50 млн. ротів є для того, щоб створити цей ринок, - підкреслив він. - Все, що ми імпортували, можна зробити на місці, створюючи нові робочі місця»

Давид Жванія переконаний, що це не утопія: «У нас великий шанс. Ми - ще некапіталізована країна. Будь-яке недокапіталізоване підприємство - це цікаво. Тому Україна як інвестпроект - дуже приваблива. Потрібна тільки влада, яка покаже, що ми готові до діалогу».