Катеринчук: повернення до старих тарифів у Києві - перемога опозиції

«Повернення до старих тарифів на тепло та гарячу воду, про що сьогодні повідомив мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, я розцінюю як нашу спільну перемогу опозиційних сил Київради». Про це заявив народний депутат України, лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК сьогодні після прес-конференції мера Києва, повідомили УНІАН у прес-службі ЄПУ.

«Протягом останніх кількох місяців була спрямована низка судових позовів з цього питання. І якби Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сам не скасував нові драконівські тарифи, то це змусили б зробити його опозиційні сили Київради через суди», - зазначив народний депутат.

М.КАТЕРИНЧУК нагадав, що 22 липня цього року він звернувся у Шевченківський районний суд Києва з відповідним позовом. “І так співпало, що саме сьогодні, 13 жовтня, мався розглядатися мій позов до Київради про незаконність нових тарифів. Однак, в останній момент суддя захворів і розгляд справи перенесли. Все це є свідченням того, що спільними зусиллями ми здатні зупинити нашестя знахабнілих чиновників столиці, котрі, окрім власної вигоди, нічим більше не опікуються», - наголосив лідер Європейської партії України.

За його словами, «сьогоднішнє спільне блокування трибуни Київради показало, що тут дійсно є сильна опозиція, котра здатна захистити киян і навести лад в столиці”. При цьому М.КАТЕРИНЧУК обіцяє: “Ми взагалі не допустимо, аби промерська більшість приймала будь-які необґрунтовані рішення, які не будуть корисними насамперед для громади міста».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, депутати Блоку Віталія Кличка за підтримки представників Блоку Миколи Катеринчука та за участю народного депутата Кирила КУЛИКОВА заблокували президію в сесійній залі Київради з метою не допустити проведення сьогоднішнього засідання сесії. Лідер блоку В.КЛИЧКО звернувся до всіх депутатів Київради також підтримати блокування і не допустити «масового мародерства» майна і землі столиці. «Ми будемо робити все для того, щоб сесія не відбулася. Ми вимагаємо, щоб Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відмінив підвищення тарифів. І друга наша вимога - щоб сесія проходила згідно з регламентом, у четвер», - сказав В.КЛИЧКО, який зайняв місце у президії.

Вдень відбулася прес-конференція Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на якій він заявив, що підписав розпорядження про зниження тарифів на житлово-комунальні послуги практично до рівня тарифів, що діяли станом на 1 червня цього року.