Тарасюк проти створення кримськотатарської автономії

Голова Народного Руху України, міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК не підтримує ідею про створення на території Криму кримськотатарського національного територіального утворення (автономії або держави). Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

За словами лідера НРУ, очолювана ним політична сила не тільки виступає проти, але й засуджує ідею створення в Україні національної автономії або яких-небудь інших утворень, оскільки вважає, що це приведе до ослаблення територіальної цілісності держави. "Як голова Народного Руху України, як громадянин, я виступаю категорично проти будь-яких дій, що ведуть до сепаратизму в Україні", - сказав Б.ТАРАСЮК.

У той же час він підкреслив, що кримськотатарський народ, як і інші народи, що проживають в Україні, має право на національну ідентичність і самобутність. "Я хочу сказати, що, як голова Народного Руху, я підтримую право кримськотатарського народу, а також всіх інших національностей України на забезпечення їхньої національної ідентичності, національної самобутності. Підтримую право на розвиток культури, мови кримськотатарського народу, як і мови та культури інших народів", - заявив лідер рухівців. Він також додав, що в ході свого відвідання засідання Курултаю кримських татар має намір обговорити з керівництвом Меджлісу їхні вимоги щодо створення національної автономії. "Я думаю, що ми поговоримо детальніше з лідерами кримськотатарського народу на цю тему", - зазначив Б.ТАРАСЮК.

У свою чергу голова Кримської організації НРУ, депутат парламенту автономії з депгрупи "Курултай-Рух" Леонід ПІЛУНСЬКИЙ сказав, що в Криму дуже сильні проросійські настрої й діє багато радикальних проросійських організацій, так що "Крим де-факто - це є російська автономія". Ця репліка викликала сміх у журналістів, на що Л.ПІЛУНСЬКИЙ заявив, що "нічого смішного немає". "Треба побудувати в Україні таку державу, щоб кримські татари хотіли жити в Європі й не робили нічого іншого (не створювали своєї національної держави - УНІАН), - заявив лідер кримської організації НРУ.

Як повідомляв УНІАН, у Сімферополі 22-24 грудня проходить 5-а сесія IV Курултаю (Курултай кримськотатарського народу - національний з`їзд, - найвищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу). 22 грудня перед початком Курултаю перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ заявив журналістам, що кримськотатарський народ має право на самовизначення й не має наміру відмовлятися від ідеї створення національної держави. На запитання, чи не вважають лідери кримських татар, що позиція щодо наміру створити національну державу може стати причиною звинувачення в сепаратизмі, перший заступник голови Меджлісу відповів, що не розуміє, про який сепаратизм йдеться: "Якщо народ на своїй території говорить про своє право на самовизначення в рамках існуючої держави, то який же це сепаратизм?!".