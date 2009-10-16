В Генпрокуратурі кажуть, що Дурдинця з розшуку ніхто не знімав

Генеральна прокуратура України оскаржила рішення Печерського районного суду Києва, яким була скасована постанова про порушення кримінальної справи проти колишнього заступника голови Служби безпеки України Тиберія ДУРДИНЦЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, відповідна скарга сьогодні була подана до Апеляційного адміністративного суду столиці.

Також у відомстві зауважили, що рішення про оголошення Т.ДУРДИНЦЯ в розшук не відмінялося.

"З розшуку його ніхто не знімав. Таке рішення суд прийняти не може, оскільки воно знаходиться в компетенції органів прокуратури", - сказали в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ЗМІ повідомили, що Печерський райсуд Києва 9 жовтня скасував постанову Генпрокуратури України про порушення кримінальної справи стосовно колишнього заступника голови СБУ Т.ДУРДИНЦЯ. Таке рішення ухвалив суддя Сергій ВОВК, який не визнав доводів Генпрокуратури, що наполягала на кримінальному покаранні високопоставленого силовика за незаконне перебування на посаді.

Заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир СІВКОВИЧ також повідомив, що одночасно із закриттям кримінальної справи Печерський суд припинив міжнародний розшук Т.ДУРДИНЦЯ.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура порушила проти Т.ДУРДИНЦЯ кримінальну справу за статтею 382 Кримінального кодексу (невиконання судового рішення).

11 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт Т.ДУРДИНЦЯ у зв`язку з тим, що він не виконує рішення Окружного адмінсуду про визнання незаконним призначення його на посаду заступника голови СБУ.

19 травня Т.ДУРДИНЕЦЬ, відповідно до постанови Генпрокуратури і рішення Печерського райсуду Києва, був оголошений у міжнародний розшук.

4 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Т.ДУРДИНЦЯ з посади заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління з боротьби з корупцією і організованою злочинністю СБУ.

У липні 2009 року Апеляційний суд Києва скасував постанову про порушення кримінальної справи стосовно Т.ДУРДИНЦЯ.