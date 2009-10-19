НУ-НС хоче почути пропозиції ПР щодо нової коаліції

Фракція НУ-НС закликає фракцію Партії регіонів офіційно висловити свої пропозиції щодо створення нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Погоджувальної ради сказав голова фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

Він нагадав, що минулого тижня представники Партії регіонів заявляли про можливість створення нової парламентської коаліції.

У зв’язку з цим М.МАРТИНЕНКО закликав “регіоналів” цього тижня провести офіційні переговори, зокрема, виступити з конкретними пропозиціями з цього приводу.

Разом з тим, керівник фракції НУ-НС наголосив, що «Наша Україна – Народна самооборона" не приймала жодного рішення стосовно виходу з чинної коаліції.