Ющенко говоритиме з доповідачем ПАРЄ про Голодомор

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч із доповідачем Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з проблематики Голодомору та масового голоду на терені колишнього СРСР, віце-президентом ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Доповідач ПАРЄ перебуває в Україні з візитом 18–21 жовтня. Програма його візиту передбачає проведення зустрічей із членами парламентської делегації України в ПАРЄ, представниками фракцій Верховної Ради України, науковцями та представниками неурядових організацій, які досліджують тему Голодомору, ознайомлення з архівними матеріалами з зазначеної проблематики, а також відвідання Харкова.