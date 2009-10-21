Ющенко говоритиме з доповідачем ПАРЄ про Голодомор
08:15, 21 жовтня 2009Політика
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Візит триває 4 дні
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч із доповідачем Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з проблематики Голодомору та масового голоду на терені колишнього СРСР, віце-президентом ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.
Про це повідомляє офіційний сайт Президента.
Доповідач ПАРЄ перебуває в Україні з візитом 18–21 жовтня. Програма його візиту передбачає проведення зустрічей із членами парламентської делегації України в ПАРЄ, представниками фракцій Верховної Ради України, науковцями та представниками неурядових організацій, які досліджують тему Голодомору, ознайомлення з архівними матеріалами з зазначеної проблематики, а також відвідання Харкова.
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