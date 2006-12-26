Янукович поїхав до Азербайджану
Одноденний робочий візит
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з одноденним робочим візитом до Азербайджану.
Як передає кореспондент УНІАН, прем`єра в ході візиту супроводжують міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО, міністр економіки Володимир МАКУХА, міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСКИЙ.
У Баку В.Янукович покладе квіти до могили екс-президента Азербайджану Гейдара Алієва, відвідає меморіальний комплекс Алея шехідів.
В ході візиту український прем`єр зустрінеться з прем`єр-міністром Азербайджану Артуром РАСІЗАДЕ і президентом цієї країни Ільхамом АЛІЄВИМ.
Як очікується, предметом переговорів стане питання послуг України по можливості транзиту через територію нашої країни азербайджанської нафти у зв`язку з нарощуванням її видобутку в Азербайджані.