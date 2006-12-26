Янукович поїхав до Азербайджану

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з одноденним робочим візитом до Азербайджану.

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єра в ході візиту супроводжують міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО, міністр економіки Володимир МАКУХА, міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСКИЙ.

У Баку В.Янукович покладе квіти до могили екс-президента Азербайджану Гейдара Алієва, відвідає меморіальний комплекс Алея шехідів.

В ході візиту український прем`єр зустрінеться з прем`єр-міністром Азербайджану Артуром РАСІЗАДЕ і президентом цієї країни Ільхамом АЛІЄВИМ.

Як очікується, предметом переговорів стане питання послуг України по можливості транзиту через територію нашої країни азербайджанської нафти у зв`язку з нарощуванням її видобутку в Азербайджані.