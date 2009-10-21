Тігіпко не бачить трагедії, якщо ВР не проголосує бюджет-2010

Претендент на посаду Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що запропонований проект Державного бюджету на 2010 рік не буде прийнято, «оскільки він багато в чому носить піарівський характер, трохи рекламного плану».

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив сьогодні на прес-конференції в Севастополі.

На його думку, «деякі показники там досить реалістичні, але щодо прибуткової і витратної частин - там дуже багато незбалансованих показників». Крім того, додав С.Тигіпко, «бюджет не буде проголосовано з причини того, хоча б того, що там прийнято певні нововведення, які поки що не мають юридичного підтвердження Верховною Радою».

Водночас, вважає він, «нічого страшного не станеться». За його словами, «у нас є законодавство, яке говорить, що якщо не прийнято бюджет, то ми фінансуємо всі свої витрати по одній дванадцятій частині попереднього бюджету, тобто бюджету 2009 року». Як додав С.Тігіпко, «на початку року завжди погані надходження до бюджету, тому ця одна дванадцята буде досить істотна. Це не вплине на те, що, скажімо, буде затримка по заробітних платах. Лише б гроші були у бюджеті».

С.ТІГІПКО завірив: «Все буде спокійно, я не нагнітав би якимсь чином ситуацію. Зараз всі починають драматизувати. Нічого страшного». При цьому він нагадав: «Був момент - ми приймали бюджет у серпні, і нічого, країна жила і працювала».