Ющенко написав лист Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО вирішити проблеми культурно-освітніх потреб національних меншин України.

Про це йдеться у листі глави держави на ім`я прем`єра, повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента.

"Викликає серйозну стурбованість ситуація із задоволенням культурно-освітніх потреб національних меншин України, про що свідчать численні листи до мене окремих громадян і громадських організацій", - зазначив у листі В.ЮЩЕНКО.

За його словами, цього року передбачені Міністерству культури і туризму та Державному комітету України у справах національностей та релігій бюджетні витрати на підтримку етносів України зменшені у порівнянні з попередніми роками вдесятеро.

"При цьому і передбачені кошти виділяються не в повному обсязі. Переконаний у тому, що державна політика у сфері міжнаціональних відносин не повинна стати заручником складної фінансово-економічної ситуації. Державні інституції мають отримати реальні можливості реагувати на виклики із попередження етнополітичних конфліктів. З метою збереження конституційних гарантій громадян, суспільної злагоди, атмосфери толерантності в державі, розвитку культурної, мовної, духовної самобутності етносів України прошу Вас, шановна Юліє Володимирівно, терміново розглянути проблемні питання, які існують в етнонаціональній сфері, та вжити невідкладних заходів щодо їх розв`язання", - підкреслив Президент.