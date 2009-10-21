Янукович знайшов гроші для Тимошенко

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликав прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО виділені на піар-акції кошти направити на фінансування підвищених соціальних стандартів.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі В.ЯНУКОВИЧА з приводу заяви Ю.ТИМОШЕНКО про те, що уряд звернеться до Президента з проханням ветувати прийнятий вчора Верховною Радою закон про підвищення соціальних стандартів.

“Я хочу дати відповідь Юлії ТИМОШЕНКО: Досить брехати людям! Зніміть гроші зі своїх піар-акцій, які ви проводите по всій Україні. Це - мільярди гривень. І відправте людям на пенсії та заробітні плати. Оце вам і будуть кошти. Досить знущатися над людьми!”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць у розмірі: з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Окрім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

Коментуючи ухвалення цього закону, заступник міністра фінансів Владимир МАТВІЙЧУК заявив, що через збільшення мінімальної заробітної плати треба буде скоротити 45% працівників бюджетної сфери.