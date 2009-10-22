Експерт: українці отримують болюче щеплення від політичних скандалів

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА вважає, що головною мотивацією під час голосування на президентських виборах буде оцінка реальних дій і професійного потенціалу кандидата, тоді як «емоційна чутливість» виборця до різного гатунку скандальних технологій атрофується ще до першого туру виборів.

Про це сказано в коментарі В.БАЛИ, текст якого передано УНІАН.

«Вітчизняний виборець нині одержує жорстке й болюче щеплення від деструктивних технологій. Можна не сумніватися, що ще до початку самого процесу голосування в першому турі здатність електорату сприймати деструктивні технології, його чутливість до скандалів атрофується. І в цьому випадку на перший план вийдуть раціональні мотиви: люди почнуть оцінювати кандидатів не на емоційному рівні, а з погляду можливостей кандидата поліпшити ситуацію в країні у вже короткостроковій перспективі», - переконаний експерт.

Водночас, на думку В.БАЛИ, ще одним важливим наслідком скандалів на виборах стане зниження довіри суспільства до інститутів влади і політиків.

«На виборах це може вилитися в зниження явки й підвищення відсотка голосів, відданих «проти всіх». У цьому випадку виграє той, чий виборець виявиться дисциплінованішим і мотивованішим», - вважає директор АМС.