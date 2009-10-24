Янукович вважає авантюрою модернізацію ГТС без Росії

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович називає авантюрою рішення України модернізувати свою газотранспортну систему за рахунок європейських інвестицій без участі Росії, про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер".

Україна 23 березня 2009 р. підписала за підсумками міжнародної конференції в Брюсселі спільну з Євросоюзом декларацію про модернізацію газотранспортної системи, викликавши ряд демаршів з боку Москви. Пізніше Україна і ЄС заявили, що хочуть бачити в цьому проекті Росію.

Не "можна ухвалювати такі авантюрні рішення", - сказав Янукович.

За його словами, це рішення погіршило відносини з Росією.

"Відносини з Росією потрібно будувати на інших принципах. Не таких, як вони вибудовуються в останні п`ять років", - цитує кандидата в Президенти РІА "Новости".