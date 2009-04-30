Тимошенко: брюссельська декларація і домовленості з Росією - у гармонії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Брюссельська декларація щодо модернізації газотранспортної системи (ГТС) України та газові домовленості з Росією не суперечать одне одному.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві за підсумками візиту урядової делегації в РФ.

«Брюссельська декларація і всі домовленості з Росією перебувають у гармонії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, під час візиту йшлося про участь Росії в модернізації ГТС України як партнера в постачанні устаткування і комплектувальних.

«Йдеться про участь Росії в постачанні устаткування, труб та іншого внаслідок забезпечення кредитними ресурсами, які було підписано Брюссельською декларацією», – додала вона.

Також прем`єр-міністр зазначила, що глава уряду Росії Володимир ПУТІН під час зустрічі наголосив, що Росія не претендує на ГТС України.

Вона додала, що Україна вчасно і в повному обсязі розраховується за спожитий російський газ. «Розрахунки здійснюються вчасно і здійснюватимуться вчасно», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. 23 березня в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, в якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції «ЄС – Україна: партнери в постачанні газу в Європу» український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Світовий банк (СБ) підписали Спільну декларацію з модернізації газотранспортної системи України, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, коментуючи підсумки інвестиційної конференції з модернізації української ГТС, заявив, що Росія почне переглядати принципи відносин з країнами Євросоюзу, якщо інтереси Москви ігноруватимуть.