На Майдані розпочався з’їзд з висунення Тимошенко (доповнена)

На Майдані Незалежності в Києві розпочався 9 з’їзд Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» з висунення лідера партії, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО кандидатом на пост Президента України .

Як передає кореспондент УНІАН, на захід прибули десятки тисяч громадян. Також у з’їзді беруть участь деякі члени Кабінету міністрів України, народні депутати від БЮТ, деякі депутати від фракції НУ-НС, зокрема лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО, його заступник Олександр ТРЕТЬЯКОВ, Роман ЗВАРИЧ, тощо.

Всі вони розмістилися в ложі для гостей, що біля сцени.

Крім того, висвітлюють проведення з’їзду декілька сот представників ЗМІ.

З’їзд відкрив перший віце-прем’єр-міністр України, перший заступник голови партії “Батьківщина” Олександр ТУРЧИНОВ.

«Ми починаємо з’їзд нашої «Батьківщини», на який зібрались всі делегати і біля 200 тисяч вільних громадян незалежної України. Ми з вами повинні прийняти рішення, які на десятки років формують майбутнє нашої держави», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Учасники з’їзду підтримали порядок денний, в якому лише одне питання – висунення лідера «Батьківщини» в кандидати у Президенти.

Після відкриття з’їзду пролунав державний гімн у виконанні Олександра ПОНОМАРЬОВА.