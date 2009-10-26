Тігіпко: Румунія була головним союзником гітлерівської Німеччини

Претендент на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що Україна має дати жорстку відповідь на поширення румунського впливу на прикордонні українські землі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував відкриття в суботу, 24 жовтня, на території Молдови меморіалу румунським солдатам, які брали участь у нападі на СРСР в 1941 році. У заході, що відбувся в Кантемирівському районі Молдови, взяли участь представники адміністрації Президента Румунії, румунського уряду, політичних партій та Румунської православної церкви. У боях із Червоною Армією в липні 1941 року в цих місцях загинуло більш як тисяча румунських солдат і офіцерів.

«Поширення румунського впливу на Молдову та прикордонні українські землі стає одним із пріоритетів політики Бухареста», - зауважив він.

За словами С.ТІГІПКА, «гідно поховати загиблих по обидва боки фронту в роки Великої Вітчизняної – наш спільний обов’язок. Але коли такі заходи перетворюються на спроби переоцінити результати тієї війни, назвати агресорів героями, наша реакція повинна бути однозначно негативною».

Він нагадав, що Румунія була головним союзником гітлерівської Німеччини, який добровільно взяв участь у нападі на СРСР. За це німці віддали під контроль румунів українські землі між Дністром та Південним Бугом разом з Одесою.

«Румунський окупаційний режим був не менш жорстоким, ніж німецький. Більш як двісті тисяч євреїв, сто тисяч українців та представників інших національностей були знищені в ім’я ідеї Великої Румунії. Те, що сьогодні Бухарест намагається виправдати свою участь у війні, назвати окупацію звільненням, зняти з себе відповідальність за злочини фашизму, має викликати не тільки моральний осуд, але й політичну протидію», – підкреслив С.ТІГІПКО.