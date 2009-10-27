Під прапор Тимошенко стала ще одна партія

Партія відродження села (ПВС) підтримала висунення Юлії ТИМОШЕНКО кандидатом на пост Президента України та зобов’язалася докласти усіх зусиль для перемоги прем`єр-міністра уже в першому турі виборів.

Відповідне рішення було ухвалене на ІІІ етапі Х з’їзду партії, повідомили УНІАН у Партії відродження села.

Також повідомляється, що разом з ПВС підтримку Ю.ТИМОШЕНКО вирішили забезпечити: Асоціація фермерів та приватних землевласників України, Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, Всеукраїнський громадський комітет підтримки аграрної реформи, Спілка молоді села, Асоціація ПРОМА.

«Спільними зусиллями під гаслом: «Тимошенко за селян – селяни за Тимошенко» забезпечимо Вашу перемогу 17 січня 2010 року на виборах Президента України вже в першому турі», - йдеться у зверненні, підписаному головою ПВС Іваном ТОМИЧЕМ до Ю.ТИМОШЕНКО.