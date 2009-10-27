Під прапор Тимошенко стала ще одна партія
"Забезпечимо Вашу перемогу..."
Партія відродження села (ПВС) підтримала висунення Юлії ТИМОШЕНКО кандидатом на пост Президента України та зобов’язалася докласти усіх зусиль для перемоги прем`єр-міністра уже в першому турі виборів.
Відповідне рішення було ухвалене на ІІІ етапі Х з’їзду партії, повідомили УНІАН у Партії відродження села.
Також повідомляється, що разом з ПВС підтримку Ю.ТИМОШЕНКО вирішили забезпечити: Асоціація фермерів та приватних землевласників України, Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, Всеукраїнський громадський комітет підтримки аграрної реформи, Спілка молоді села, Асоціація ПРОМА.
«Спільними зусиллями під гаслом: «Тимошенко за селян – селяни за Тимошенко» забезпечимо Вашу перемогу 17 січня 2010 року на виборах Президента України вже в першому турі», - йдеться у зверненні, підписаному головою ПВС Іваном ТОМИЧЕМ до Ю.ТИМОШЕНКО.