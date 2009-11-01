Закарпатгаз звинувачують у «злочині» - він вимагає сплатити борги

Ужгородська міська рада звернулася до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням припинити протиправну діяльність ВАТ «Закарпатгаз» стосовно жителів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення депутати Ужгородської міськради ухвалили вчора на пленарному засіданні.

У зверненні йдеться про те, що Ужгородська міськрада та виконавчий комітет не мають жодної заборгованості за спожиті закладами бюджетної сфери енергоносії.

«Тим не менше, ВАТ «Закарпатгаз», фактично здійснюючи злочин, шантажує все місто і орган місцевого самоврядування невключенням газу. Висувають протиправні вимоги – погасити заборгованість за газ, спожитий населенням та іншими структурами, що є грубим порушенням законів України», - заявляють депутати.

Також вони стверджують, що ВАТ «Закарпатгаз» роками безкоштовно користується газорозподільною мережею міста, не сплачує жодної копійки по сервітуту за землі, які не можуть використовуватись на будь-які інші потреби суспільного життя, що завдає багатомільйонні збитки міському бюджету Ужгорода.

Крім того, депутати зазначають, що підприємство вимагає від населення по 3,5-5 тис. грн. за технічні умови на встановлення автономного газового опалення.

Міський голова Ужгорода та депутати вважають, що замість того, аби всіляко сприяти впровадженню автономного опалення і таким чином через енергозберігаючі технології зміцнювати національну безпеку держави, ВАТ «Закарпатгаз» веде системну «антисоціальну, антидержавну і відверто кримінальну діяльність».

«Вважаємо це неприпустимим і вимагаємо термінового втручання Генеральної прокуратури з метою припинення протиправної діяльності ВАТ «Закарпатгаз», оскільки соціальна напруга стає вибухонебезпечною», - підсумовують депутати.

Коментуючи звернення міськради, мер Ужгорода Сергій РАТУШНЯК заявив про «…непоодинокі випадки, коли працівники ВАТ «Закарпатгаз» відключають від газу цілі будинки, мотивуючи це відсутністю у споживачів технічних умов. У приватних розмовах вони заявляють, що є команда не давати газ РАТУШНЯКУ. Це вже є неприхована змова олігархів, які контролюють поставки газу і намагаються поставити на коліна не лише міського голову Сергія РАТУШНЯКА, але й понад сто тисяч ужгородців».

Також Ужгородська міськрада вирішила, що у разі продовження таких дій ВАТ «Закарпатгаз» вона заборонить комунальним підприємствам міста надавати цьому монополісту послуги із забезпечення водопостачання та водовідведення та з вивезення сміття.