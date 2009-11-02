Рух на українсько-польському кордоні зменшився на 50%

Пасажирський рух на кордоні між Україною та Польщею минулої доби зменшився, порівняно із середньостатичними показниками, більш як на 50%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Бещадському та Надбужанському відділах прикордонної служби Польщі, які контролюють всі наземні пункти пропуску на кордоні з Україною.

Прес-секретар Бещадського відділу Ельжбета ПІКОР повідомила, що 1 листопада польсько-український кордон в обох напрямках перетнуло трохи більш як 7 тисяч осіб, тоді у попередні п’ятницю та суботу подорожуючих було по 15-17 тисяч.

Прес-секретар Надбужанського відділу Анджей ВОЙЧІК сказав, що рух на підпорядкованих цьому відділу пунктах пропуску зменшився до 10 тисяч із звичних 22-23 тисяч осіб.

Обидва прес-секретарі повідомили, що в пунктах пропуску з п’ятниці не було зафіксовано осіб із підозрою на захворювання на грип.

Е.ПІКОР вважає, що різке зменшення руху на кордоні пов’язано з епідемією грипу в Україні, водночас А.ВОЙЧІК зазначив, що в пунктах пропуску, підпорядкованих Надбужанському відділу, 1 листопада традиційно зменшується кількість людей.

Прикордонні служби від п’ятниці інформують подорожуючих про епідемію в Україні, передають рекомендації санітарної служби для уникнення ризику захворювання, ретельно стежать за тими, хто в’їжджає в Польщу, й готові одразу їх госпіталізувати у разі виявлення симптомів захворювання.

Польська влада минулого тижня закликала поляків утриматися від поїздок в Україну.

Довідка УНІАН. На кордоні між Україною та Польщею діють 6 пунктів автомобільного пропуску, 4 з яких знаходяться у Львівській (Смільниця, Краківець, Шегині, Рава-Руська) та 2 у Волинській областях (Ягодин та Устилуг).

Крім цього, діє є 5 залізничних пунктів пропуску, два з яких у Волинській області та 3 у Львівській.