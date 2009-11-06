Молодіжний парламент передав з Ростова 35 тис. марлевих масок

Молодіжний парламент Ростовської області передав луганчанам 35 тис. профілактичних масок для захисту від грипу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної організації Партії регіонів.

За словами голови Молодіжного парламенту Ростовської області, депутата Законодавчих зборів Наталії ВАСКУЛИ, незважаючи на те, що в Росії ведеться аналогічна підготовка до профілактичних дій, ростовчани не могли залишитися байдужими до прохання Луганської обласної молодіжної організації "Союз молоді регіонів України". «Адже ми - один народ, і переборювати різні труднощі повинні разом», - зазначила вона.

Активісти "Союзу молоді регіонів України" роздають маски на вулицях Луганська безкоштовно, повідомив голова Луганської обласної молодіжної організації "СМРУ" Олег АКІМОВ. За його словами, між представниками Ростовської і Луганської молоді вже давно склалися добросусідські відносини, тому не випадково, що ростовчани відразу запропонували свою допомогу.