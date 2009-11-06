Тимошенко: провести проплату за російський газ було досить складно

НАК «Нафтогаз України» сьогодні розрахувалася з «Газпромом» за газ, поставлений до України у жовтні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді на Маріупольському металургійному комбінаті (Донецька обл.) повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні 6-е число, і ми розрахувалися за газ своєчасно, згідно з контрактами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр відзначила, що провести проплату було досить складно.

«Хтось колись замислювався, як уряд за повної блокади Нацбанком і Президентом 6-го числа кожного місяця розраховується з Росією?», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. (УНІАН: 30 жовтня російський прем`єр Володимир ПУТІН, посилаючись на заяви прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, заявив, що у України виникають проблеми з оплатою за російський газ, а Євросоюз відмовляє їй у фінансовій допомозі у цьому питанні. «За словами прем`єр-міністра України, Віктор ЮЩЕНКО перешкоджає нормальній співпраці між центральним банком, у розпорядженні якого знаходяться ці золотовалютні резерви, з урядом України, і блокує переказ відповідних грошових коштів», - сказав В.ПУТІН.)

Як повідомляв УНІАН, начальник Управління по зв`язках з громадськістю і ЗМІ НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ 6 листопада на прес-конференції в Кабінеті міністрів заявив, що «Нафтогаз» обіцяє розрахуватися за спожитий в жовтні російський газ до кінця дня. При цьому В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ не повідомив, за рахунок яких коштів буде проведено розрахунки. «Це питання до Національного банку і Міністерства фінансів. Ми розраховуватимемося тими коштами, які будуть у нас на рахунку. НАК «Нафтогаз України» виконає свої контрактні зобов`язання», - додав він.

Нагадаємо, 3 листопада, виступаючи в парламенті, прем`єр-міністр Україна Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що НАК "Нафтогаз України" має перерахувати російському "Газпрому" 4 млрд. грн. за спожитий у жовтні природний газ.

5 листопада джерело в уряді повідомило УНІАН, що для забезпечення розрахунків з ВАТ «Газпром» за поставлений у жовтні 2009 року газ Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) реструктурує податкові зобов`язання НАК «Нафтогаз України».

Водночас, Президент України Віктор ЮЩЕНКО у телефонній розмові поінформував Президента Європейської Комісії Жозефа Мануеля БАРРОЗУ, що Україна може використовувати для розрахунку за імпортований в жовтні російський газ частину спеціальних прав запозичення. Зокрема, В.ЮЩЕНКО повідомив про ініціативу МВФ використовувати для розрахунку частину спеціальних прав запозичення, одержаних нашою країною у результаті останнього розподілу, здійсненого за рішенням Ради керівників МВФ у серпні цього року. За словами Президента України, він дав доручення Національному банку пропрацювати з фахівцями МВФ можливість розрахунку за імпортований у жовтні 2009 року природний газ з використанням СПЗ.

* * * Спеціальні права запозичення (спецвалюта МВФ, SDR) не є грошовими коштами і використовуються як резервний актив, а також для розрахунків всередині МВФ. Використання СПЗ аналогічно отриманню кредиту, за них платяться відсотки. У разі потреби ці СПЗ можна обміняти на іноземну валюту.

Засідання Ради керівників МВФ 28 серпня 2009 року ухвалило рішення про загальний розподіл 250 млрд. доларів США у вигляді спеціальних прав запозичення (СПЗ). Відповідно до частки нашої країни до золотовалютних резервів Національного банку було зараховано еквівалент 2,04 млрд. доларів.