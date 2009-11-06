Противсіха зареєстрували, знехтувавши правилами орфографії

Центральна виборча комісія України зареєструвала Василя ПРОТИВСІХ кандидатом на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні.

За відповідне рішення проголосували 9 членів ЦВК, 5 – утримались.

ЦВК також зареєструвала уповноваженого представника кандидата у президенти В.ПРОТИВСІХ у ЦВК з правом дорадчого голосу Петра РЯБЕНКА.

Під час розгляду питання про реєстрацію В.ПРОТИВСІХ кандидатом у президенти у членів ЦВК виникла дискусія стосовно того, чи можливо реєструвати кандидатом у президенти людину, яка змінила прізвище.

Так член ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА підкреслила, що документи на реєстрацію кандидатом у президенти подані на прізвище ПРОТИВСІХ, але декларація про доходи за 2008 рік подана на прізвище ГУМЕНЮКА, яку ПРОТИВСІХ носив до 2 жовтня 2009 року.

Проте, доповідач Юрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ заявив, що ЦВК повинна зареєструвати В.ПРОТИВСІХ, тому що не виникає сумнівів що В.ПРОТИВСІХ і В.ГУМЕНЮК це одна й та сама особа.

Крім того, у членів ЦВК виникла дискусія, як писати прізвище ПРОТИВСІХ у документах. Сам В.ПРОТИВСІХ у своїй заяві, поданій до ЦВК, попросив зробити йому виняток і писати його прізвище завжди у називному відмінку – ПРОТИВСІХ.

В той же час член ЦВК Андрій МАГЕРА пропонував членам ЦВК прийняти постанову про реєстрацію уповноваженого представника та реєстрацію В.ПРОТИВСІХ кандидатом і писати його прізвище згідно з правилами української орфографії. Але ця пропозиція не була підтримана.