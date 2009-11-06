Противсіха зареєстрували, знехтувавши правилами орфографії
Члени ЦВК сперечалися
Центральна виборча комісія України зареєструвала Василя ПРОТИВСІХ кандидатом на пост Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні.
За відповідне рішення проголосували 9 членів ЦВК, 5 – утримались.
ЦВК також зареєструвала уповноваженого представника кандидата у президенти В.ПРОТИВСІХ у ЦВК з правом дорадчого голосу Петра РЯБЕНКА.
Під час розгляду питання про реєстрацію В.ПРОТИВСІХ кандидатом у президенти у членів ЦВК виникла дискусія стосовно того, чи можливо реєструвати кандидатом у президенти людину, яка змінила прізвище.
Так член ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА підкреслила, що документи на реєстрацію кандидатом у президенти подані на прізвище ПРОТИВСІХ, але декларація про доходи за 2008 рік подана на прізвище ГУМЕНЮКА, яку ПРОТИВСІХ носив до 2 жовтня 2009 року.
Проте, доповідач Юрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ заявив, що ЦВК повинна зареєструвати В.ПРОТИВСІХ, тому що не виникає сумнівів що В.ПРОТИВСІХ і В.ГУМЕНЮК це одна й та сама особа.
Крім того, у членів ЦВК виникла дискусія, як писати прізвище ПРОТИВСІХ у документах. Сам В.ПРОТИВСІХ у своїй заяві, поданій до ЦВК, попросив зробити йому виняток і писати його прізвище завжди у називному відмінку – ПРОТИВСІХ.
В той же час член ЦВК Андрій МАГЕРА пропонував членам ЦВК прийняти постанову про реєстрацію уповноваженого представника та реєстрацію В.ПРОТИВСІХ кандидатом і писати його прізвище згідно з правилами української орфографії. Але ця пропозиція не була підтримана.