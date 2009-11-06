У РНБО розказали МОЗ, що робити, щоби перемогти вірус

Комісія з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України надала Міністерству охорони здоров’я ряд рекомендацій для розробки протиепідемічних заходів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

Як зазначили у прес-службі, МОЗ України рекомендовано із залученням вчених-експертів з Національної академії наук України (НАНУ), Академії медичних наук України (АМНУ), Української академії аграрних наук (УААН) та відповідних структур інших відомств створити експертні групи для вироблення рішень за різними напрямами протиепідемічних заходів. В першу чергу - проаналізувати характеристики та дати рекомендації стосовно наявних у світі ліцензованих вакцин проти грипу A/H1N1. Забезпечити населення України необхідною кількістю вакцин для вакцинації, в першу чергу - медичних працівників та військовослужбовців, а також групи ризику. Також МОЗ рекомендовано із залученням експертів академій та відповідних міжнародних установ, провести детальний генетичний аналіз ізолятів грипу для встановлення його природи та чутливості до різних ліків.

У той же час з метою ідентифікації збудника МОЗ пропонується доручити Центральній СЕС тимчасово виконувати обов’язки Центру з боротьби з інфекційними захворюваннями і грипом до фактичного створення такого Центру. Підготувати висококваліфіковані заявки на діагностичне устаткування та витратні матеріали для ЦСЕС та обласних СЕС, враховуючи існуючий рівень їхнього матеріального та фахового забезпечення. Також МОЗ повинен взяти під жорсткий контроль поставку обладнання та реагентів, маючи на увазі якість, вартість і строки поставок.

Особливу увагу рекомендовано приділили прогнозуванню розвитку епідемічної ситуації та необхідності розробки обґрунтованого всеохоплюючого конкретного плану протиепідемічних заходів, спрямованих на зменшення загроз для нашої країни, у зв’язку з існуючою епідемією грипу А/H1N1 (Каліфорнія) та з огляду на можливість поширення епідемії та появу з часом другої і, можливо, третьої хвилі епідемії грипу А/H1N1.

Водночас МОЗ України доручено невідкладно налагодити систему збору та передачі вчасної достовірної інформації щодо епідемічної ситуації в Україні, країн, що її оточують, та у світі, налагодити через засоби масової інформації інформування широких верств населення вчасною, доступною для широкого загалу прозорою та достовірною інформацією стосовно епідемічної ситуації у країні, правильної поведінки фізичних осіб та установ при епідемії на грип, а також підтримувати постійний зв’язок з ВООЗ, аналізувати та використовувати рекомендації ВООЗ.

Враховуючи потужний інтелектуальний потенціал та існуючі численні наукові розробки установ НАНУ, АМНУ, УААН рекомендовано МОЗ України зібрати пропозиції стосовно можливості використання існуючих та створення нових діагностичних, лікувальних та профілактичних препаратів, засобів для боротьби з вірусом грипу; стосовно налагодження випуску вітчизняних ліків, діагностичних препаратів та засобів профілактики боротьби із інфекційними захворюваннями.

Крім того, Національній академії наук України рекомендовано розглянути можливості створення тест-системи для виявлення вірусу A/H1N1 та інших діагностичних, лікувальних і профілактичних препаратів і засобів боротьби із вірусом грипу. Надавати консультаційну допомогу фахівцям МОЗ України, особливо стосовно методів молекулярної діагностики; а також створити Національний центр сучасних біотехнологій та Центр імунологічної та молекулярної діагностики для розробки сучасних діагностичних систем, генетичного аналізу і секвенування геномів мутованих та нових збудників інфекцій, навчання персоналу та наукового супроводу, для розробка вакцин і нових лікарських препаратів.