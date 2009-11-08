З 2004 р. відбулася серйозна криміналізація парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що зміни до Конституції будуть внесені між першим та другим туром президентських виборів.

Про це він сказав в інтерв’ю «5-му каналу» в неділю.

Зокрема, на запитання, чи можуть бути внесені зміни до Конституції між першим та другим туром виборів Президента як компроміс між політичними силами, В.ЮЩЕНКО відповів: «Я цього не виключаю, й для того, щоб цього не було, краще зробити це до виборів».

Глава держави підкреслив, що політичні сили мають висловити свою думку щодо змін до Основного закону, оскільки після виборів та сила, яка переможе, зможе вже керуватись «персональними мотивами», а не інтересами країни.

Вкотре критикуючи зміни до Конституції 2004 року, а також запровадження закритих списків, Президент наголосив на важливості змін Основного закону.

За його словами, в українському парламенті з 2004 року відбулась серйозна криміналізація парламенту. «Там вже можна велику фракцію робити. Вас влаштовує, що там є вбивці...», - зауважив Президент.

«Велике завдання зробити так, щоб подібні люди не могли потрапити у владу», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.