У Ющенка пояснили причину кризи: Тимошенко ховає голову в пісок

Президент України Віктор Ющенко неодноразово заявляв, що основна причина економічної кризи лежить усередині самої України, і аж ніяк не принесена до нас, як «каліфорнійський» грип, із-за кордону. Про це в інтерв’ю «5 каналу» сказав Перший заступник Глави Секретаріату Президента України – Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України Олександр Шлапак, повідомляє прес-служба голови держави.

«Ніхто не заставляв Україну провадити бюджетну політику, яка привела фактично до бюджетного виснаження», – наголосив він. О.Шлапак також додав, що «ніхто не заставляв нас підписувати газові угоди, які ще довгі роки, якщо ми їх не поміняємо, будуть як Дамоклів меч висіти над Україною».

Олександр Шлапак висловив переконання, що якщо уряд готовий міняти ситуацію в тих параметрах, про які вже домовлено з МВФ, то країна зможе рухатися далі. «Але якщо ми й надалі спостерігатимемо політику ховання голови в пісок, нічого в нас не вийде», - наголосив Перший заступник Глави Секретаріату Президента України.