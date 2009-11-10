Янукович прикинув, скільки коштує «політичне знахарство» Тимошенко

Лідер регіоналів хотів би отримати відповідь на питання, хто нестиме відповідальність перед народом за те, що не підготували країну до епідемії. Більше того, Віктор Янукович упевнений, що «кожна поїздка Тимошенко в регіон - це в середньому півмільйона гривень з бюджету країни», - наводить слова лідера партії прес-служба ПР.

«Якщо порахувати всі гроші, витрачені прем`єром на її вояжі з початку епідемії грипу, то за ці гроші можна було вже забезпечити ліками, принаймні, половину хворих грипом людей», - переконаний Янукович. Лідер найбільшої опозиційної партії вважає, що чим більше тут суєти і біганини по країні, - тим більше паніки і хаосу. Тому Янукович закликав прем`єр-міністра «припинити політичне знахарство», перестати тринькати державні кошти і підійти до вирішення проблеми системно і спокійно. «І замість того, щоб викидати гроші у прямому розумінні на вітер - передати їх лікарням і лікарям».