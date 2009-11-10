Ющенко без Тимошенко не може звільнити голову районної адміністрації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО розглянути доцільність подальшого перебування Євгена РОМАНЕНКА на посаді голови Подільської районної державної адміністрації Києва.

Про це йдеться у листі В.ЮЩЕНКА до Ю.ТИМОШЕНКО, повідомляє прес-служба Президента.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що “через незадовільну роботу, численні факти порушень, виявлені під час проведення службового розслідування, та, як наслідок, неможливість перебування на займаній посаді голови Подільської районної державної адміністрації м. Києва, 8 квітня, 21 травня, 31 липня та 9 вересня 2009 року я звертався до вас з проханням невідкладно внести на розгляд Кабінету міністрів України питання щодо внесення у встановленому законодавством України порядку подання про звільнення Є.РОМАНЕНКА. Станом на 30 жовтня 2009 року жодної відповіді на зазначені звернення по суті порушеного питання до мене не надходило”.

Президент зазначив, що в Оболонському районному суді м. Києва 10 вересня 2009 року розглядалася справа про притягнення Є.РОМАНЕНКА до адміністративної відповідальності. Суд визнав, що Є.РОМАНЕНКО вчинив адміністративне правопорушення, передбачене п. «а» ч. 2 статті 1 Закону України «Про боротьбу з корупцією» (незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв`язку з виконанням таких функцій матеріальних благ) та визнав його винним у вчиненні такого злочину. Оскільки постанова Оболонського районного суду м. Києва не була оскаржена відповідачем в апеляційній інстанції, вона набрала законної сили.

Президент зазначив, що відповідно до статті 30 Закону України «Про державну службу» державна служба припиняється у разі недотримання пов`язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 цього Закону, яка визначає, що державний службовець не має права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією».Таким чином, на його переконання, Є.РОМАНЕНКО, якого Оболонським районним судом м.Києва визнано винним у вчиненні корупційних дій, в даний час незаконно обіймає посаду голови Подільської районної державної адміністрації м.Києва.

“З огляду на викладене в черговий раз порушую перед вами питання про необхідність розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України проблеми, пов`язаної з доцільністю подальшого перебування Є.РОМАНЕНКА на посаді голови Подільської районної державної адміністрації м.Києва. Про прийняті урядом рішення прошу поінформувати мене особисто у 10-денний термін”, – йдеться у листі В.ЮЩЕНКА.