Парубій: група «За Україну!» відстоюватиме позиції Ющенка

Народний депутат, член політради «Нашої України» Андрій Парубій переконаний, що група «За Україну!» у Верховній Раді залишається основою, яка об’єднує всіх, хто стоїть на захисті національних інтересів та підтримує державний курс Віктора Ющенка.

«За весь цей період група «За Україну!» залишається і буде тим середовищем в парламенті, де відверто відстоюють позиції Президента України і його програму в українському парламенті», - говорить Парубій.

Він нагадав, що «За Україну!» у Верховній Раді утворилася тоді, коли, на жаль, більшість фракції НУНС проголосувала за входження і коаліцію з БЮТ і, тим самим, відійшла від позиції Ющенка, який був лідером блоку «Наша Україна Народна Самооборона» і є лідером «Нашої України»: «Фактично в тих умовах, коли БЮТу вдалося сформувати більшість завдяки нашій фракції, нам вдалося об’єднатися в депутатську групу для того, щоб себе чітко означити і відокремити від проБЮТівської позиції».

Парубій переконаний, що зараз все більше людей стають прихильниками позиції та логіки Ющенка.