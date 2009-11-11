Ляпіна: БЮТ делегував у ЦВК захисника Лозінського

Призначення представником БЮТ в Центральній виборчий комісії Володимира Пилипенка, який свого часу пропонував Луценку нагородити Лозінського, говорить про рівень моральних якостей команди БЮТ. Про це заявила Ксенія Ляпіна, народний депутат, член Президії політради «Нашої України».

«Я можу тільки уявити, як буде ця людина працювати у ЦВК, яким моральним критеріям вона буде слідувати», - каже Ляпіна. «Присутність Пилипенка у ЦВК свідчить про одне – БЮТ готуються до якихось дій, які не мають нічого спільного із дотриманням законодавства», - додала нардеп.

Також вона нагадала, що БЮТ постійно проводить політику подвійних стандартів – спочатку пропонують нагородити Лозінського, а потім кажуть, що він – помилка в історії цієї політичної сили. Відразу після трагедії у Кіровоградіпредставники БЮТу кричать про необхідність зняття депутатської недоторканості, а коли доходить до справи, повністю ігнорують це питання. «Ми бачимо, як Тимошенко відповідає за кожну людину у своїй команді – один після жорсткого вбивства ховається за кордоном, а інший, що вигороджував його, представлятиме інтереси Тимошенко в ЦВК», - наголосила Ляпіна.