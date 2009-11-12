У Нашій Україні кажуть, що Ющенко не дозволить обвалити гривню

Президент, як і у випадку підвищення соціальних стандартів та мінімальних зарплат, запропонує парламенту реальні кроки для реалізації закону про мільярд для медицини. Про це заявив народний депутат, член Президії політради «Нашої України» Володимир Карпук.

«Президент розуміє цю проблему та бачить тиск, який чинить БЮТ і його лідерка – вона грає на людській біді. Тема грипу вигідна Тимошенко у боротьбі за президентське крісло, тому вона наполягає на "мільярдному законі", а от соціальні виплати, які не менш важливі, вона вважає неконституційними. Це велике лукавство», - вважає народний депутат.

За його словами, закон про виділення одного мільярда гривень на боротьбу з грипом, який підтримують більшість депутатів – це дійсно прагнення допомогти, але вони ж самі визнають, що ці гроші віртуальні.

«Цей мільярд передбачається виділити за рахунок перевищення доходів над видатками Національного банку України. Пропонується такий же механізм виділення коштів, що й на Євро 2012, - пояснює експерт. - Однак перевищення доходів на видатками НБУ становить 660 мільйонів. Тому зрозуміло, що такі гроші з повітря, і вони не надійдуть на ці благородні цілі».

Відтак, вважає Карпук, НБУ зможе профінансувати закон лише за рахунок емісії грошей, що приведе до знецінення гривні. «Але Президент цього не допустить», - зауважив нашоукраїнець.