Держсекретар Франції їде до Києва говорити про транзит газу

Держсекретар Франції у європейських справах П’єр ЛЕЛЮШ в ході візиту до України 12-13 листопада має намір обговорити питання енергетичної співпраці, зокрема, відповідальності України за транзит газу до Європи.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві Франції в Україні.

Зокрема, в посольстві зазначили, що в час, коли країна готується до демократичного волевиявлення, що визначить її майбутнє, візит П.ЛЕЛЮША є приводом нагадати про підтримку, яку надає Франція українським реформам, а також поглибленню відносин між Європейським Союзом та Україною.

“У цьому контексті П.ЛЕЛЮШ торкнеться стратегічної теми енергетики під кутом відповідальності України як країни транзитера газу до Європи та конкретизації структурних реформ в енергетичному секторі України, що дозволять гарантувати регулярне забезпечення газом ЄС”, - йдеться в повідомленні посольства.

Метою візиту є також розгляд перспективи розвитку французько-українських двосторонніх відносин у галузі економіки, культури та адміністрування.

Від імені французького уряду П.ЛЕЛЮШ висловить підтримку та солідарність народу України, який переживає важку епідемію грипу, яка охопила Західну та Центральну Україну.

П.ЛЕЛЮШ зустрінеться з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ, міністром закордонних справ України Петром ПОРОШЕНКОМ та заступником міністра закордонних справ Костянтином ЄЛІСЄЄВИМ, який опікується відносинами з Європейським Союзом.

Крім того, П.ЛЕЛЮШ зустрінеться з головними кандидатами, які візьмуть участь у президентських виборах 17 січня 2010 року.