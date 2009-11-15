Яценюк про газ, Тимошенко, санкції й альтернативну енергію

Кандидат в Президенти України Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що у разі підписання між українським урядом та російським «Газпромом» нової газової угоди, послаблення економічних санкцій може змінитись посиленням політичного тиску ззовні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політик заявив сьогодні на прес-конференції в Кіровограді.

«Напередодні президентських виборів прем’єр-міністр зробить все, щоб створити видимість перемоги під час переговорів з російською стороною. На сьогодні Україна має 50 млрд. грн. штрафних санкцій за те, що не добрала заявлені обсяги газу. Нової угоди поки не має, а якщо з’явиться, поступки північного сусіда коштуватимуть українцям дорожче», - переконаний А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, держава повинна обирати між дорогим зовнішнім газом та дешевою внутрішньою електроенергією.

«Я відстоюю другий варіант. Сьогодні втрати в українських електромережах сягають до 40%. Потрібно раціональне споживання енергоресурсів та пошуки альтернативних джерел енергії», - наголошує політик.