Регіонали знову погрожують Тимошенко відставкою

Перший заступник голови Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключає, що фракція Партії регіонів ініціюватиме відставку уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами О.ЄФРЕМОВА, у зв’язку із невиконанням урядом закону щодо підвищення соціальних стандартів 11 млн. найбільш незахищених верств населення не отримують передбачені підвищені виплати.

Як сказав О.ЄФРЕМОВ, у тому випадку, коли уряд блокуватиме виконання закону щодо підвищення соціальних стандартів, «фракція Партії регіонів вимушена буде вийти з проектом постанови про відставку уряду України».