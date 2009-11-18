Тимошенко не виключає, що післязавтра у деяких регіонах карантин скасують

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що 20 листопада у деяких регіонах України буде скасовано карантинний режим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«У п’ятницю (20 листопада) на засіданні Державної протиепідемічної комісії, яку очолює перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, необхідно проаналізувати всі оцінки ситуації, які дадуть регіональні санепідлікарі, щоб ми мали можливість, спираючись на їхні дані, на оцінку ситуації у кожному регіоні, прийняти всі необхідні рішення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, прем’єр вважає очевидним, що всі регіони України по-різному виходять з епідемії. «Немає загальної ситуації. Є частина областей, у тому числі Київ, які ще мають на своїй території перевищений епідемпоріг. Є частина областей, особливо східні та південні, які так і не досягли епідемічного порогу», - пояснила вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, необхідно визначити всі області, у яких можуть бути скасовані карантинні заходи.

Голова уряду також додала, що на сьогодні рівень захворюваності на грип і ГРВІ суттєво скоротився порівняно з піковим днем 4 листопада, коли було зареєстровано 127,254 тис. хворих на грип та ГРВІ.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила на необхідності продовжувати роботу для підготовки лікувально-профілактичних і медичних закладів до другої та третьої хвиль захворюваності на грип та ГРВІ.

Зокрема, за її словами, за цей час уряду необхідно відкоригувати свої дії та плани з проведення реформи фармацевтичної галузі, переоснащення санепідстанцій та лікувально-профілактичних закладів, а також з розробки стратегії вакцинації населення України.