Міносвіти не буде рекомендувати навчання в суботу

Міністерство освіти та науки України рекомендує школам і вищим навчальним закладам у зв’язку з епідеміологічними канікулами ущільнити учбові плани.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник міністра освіти та науки України Олександр ГРЕБЕЛЬНИК.

«Ми рекомендували застосовувати різні способи вивчення навчального матеріалу, тобто за рахунок об’єднання навчальних тем, за рахунок самостійного відпрацювання тем, використання міжпредметних зв’язків, оглядового самостійного вивчення матеріалу», - сказав він.

Перший заступник міністра також повідомив, що Міносвіти рекомендує навчальним закладам використовувати резервні години, передбачені на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.

«Ми рекомендуємо вчителям відпрацьовувати ці теми самостійно», - додав він.

За словами О.ГРЕБЕЛЬНИКА, Міносвіти рекомендує вишам застосовувати дистанційне навчання для виконання учбових планів. «Фактично вже у багатьох вузах запроваджено», - сказав він.

Водночас перший заступник міністра підкреслив, що Міносвіти не має наміру пропонувати вищим навчальним закладам та школам організовувати учбовий процес по суботах.

«Ми не будемо рекомендувати відпрацьовувати навчання в суботу», - підкреслив О.ГРЕБЕЛЬНИК.