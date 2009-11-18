Янукович назвав питання №1, яке він вирішить, коли стане Президентом

Кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє у разі перемоги на виборах провести перерахунок пенсій і зарплат з 1 листопада 2009 року згідно з ухваленим законом про підвищення соціальних стандартів і здійснити людям всі необхідні доплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в м. Горлівка (Донецька область) на зустрічі з гірниками шахти ім. Леніна ДП «Артемвугілля».

«Я можу сказати однозначно, тут вперше: якщо нам не вдасться підвищити пенсії та зарплати з 1 листопада, то як тільки ми прийдемо до влади, перерахуємо ці пенсії і зарплати і повернемо людям борги з 1 листопада 2009 року», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він додав, що все це для того, щоб люди знали, що як тільки ми позбавимося цієї влади, ми вирішимо це завдання, це буде питання номер один, яке я вирішу».

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" стосовно забезпечення виплати пенсій і соціальних стандартів в підвищеному розмірі.

Закон спрямовано на забезпечення своєчасного здійснення пенсійних виплат і виплати допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам і тимчасової державної допомоги дітям у встановлених законодавством розмірах. Законом України "Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати" з 1 листопада 2009 року підвищено прожитковий мінімум на одну людину до 701 грн., а для непрацездатних осіб – до 573 грн. У зв`язку з чим виникла додаткова потреба в коштах Пенсійного фонду на виплату пенсій в цьому році в обсягу 717 млн. гривень і виплату соціальної допомоги в сумі 100 млн. грн.

Законом передбачається визначити джерелом покриття додаткової потреби в ресурсах Пенсійного фонду кошти державного бюджету і збільшити витрати державного бюджету за програмою "Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій" на суму 717 млн. грн.; збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам і тимчасової державної допомоги дітям на 100 млн. грн.

У свою чергу прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО виступала проти ухвалення закону про внесення змін до Держбюджету-2009 для забезпечення підвищення соціальних стандартів.

16 листопада, після підписання закону Президентом, вона заявила: "Два кандидати в Президенти – Віктор ЯНУКОВИЧ і Віктор ЮЩЕНКО – для того щоб підвищити свої рейтинги, "вбити" уряд і країну, спільно проголосували за закон про підвищення соціальних стандартів, який абсолютно неможливо забезпечити фінансово. І Президент сьогодні цей закон підписав". Глава уряду вважає такі дії не просто популізмом або передвиборчою технологією. "Це – колосальна проблема для держави, яку необхідно терміново вирішувати. Це нагадує ситуацію, коли терористи хочуть знищити мирне населення і вкладають бомбу в іграшки, а потім підкидають їх дітям. Так само зробили ЮЩЕНКО з ЯНУКОВИЧЕМ із законом про підвищення соціальних стандартів. Вони в соціальні стандарти вклали велику бомбу як для фінансової системи України, так і для людей. Таким чином вони хочуть знищити країну, ввести надзвичайний стан і на цьому вигравати свої вибори. Я цього ніколи не допущу", - заявила прем`єр.