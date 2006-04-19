Кабмін примусить українців працювати в суботу

Кабінет Міністрів України рекомендував установити 6 травня робочим днем замість понеділка 8 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на відкритті засідання Кабінету Міністрів повідомив міністр праці і соціальної політики Іван САХАНЬ.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2005 року уряд ухвалив рішення про перенесення робочого дня з 8 травня на 6 травня 2006 року.

Таким чином, у українців буде три вихідні дні підряд (7, 8 і 9 травня). 1 і 2 травня припадають на понеділок і вівторок. Ці дні також будуть вихідними. 29 і 30 квітня припадають на суботу і неділю. Крім того, 23 квітня православні відзначають свято Великодня. Згідно з законодавством, оскільки святковий день припадає на неділю, наступний за ним понеділок (24 квітня) буде вихідним.