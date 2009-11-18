У Києві поставлять пам’ятник Мазепі

До кінця наступного року в Києві на площі Слави планують встановити пам’ятник гетьману Івану Мазепі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Сергія РУДИКА.

Він повідомив, що відповідне розпорядження мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав на виконання Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Про відзначення 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана України Івана Мазепи та укладанням україно-шведського союзу», а також на виконання відповідних постанов та розпоряджень Кабінету міністрів України.

За словами С.РУДИКА, Міністерство культури та туризму разом зі столичною мерією провели конкурс на кращий проект пам’ятника І.Мазепі, переможцем якого став авторський колектив у складі скульптора Анатолія КУЩА, архітекторів Руслана КУХАРЕНКА, Іллі МЕЛЬНИКОВА та Юрія ЛОСИЦЬКОГО.

Постамент буде виконаний із червоного граніту і прикрашений бронзовими рельєфами.

“За задумом авторів, скульптурну композицію гетьмана Івана Мазепи, який гарцює на баскому коні, доповнять рельєфні зображення на постаменті, що розкривають різнобічність постаті гетьмана. Це будівництво храмів та монастирів, розвиток освіти та культури в Україні, його любов та підтримка поезії, музики, а також державно-політичний аспект діяльності Мазепи», – повідомив С.РУДИК.

Відповідальним за спорудження пам’ятника визначено комунальне підприємство «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт».

Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у державному бюджеті для виконання функцій столиці.