“Газета Польська”: в Україні - безвихідна ситуація і цим користується Росія

Нинішньою політичною ситуацією в Україні користується Росія, пише “Газета Польська”.

Як передає кореспондент УНІАН, видання зазначає, що в Україні склалась “безвихідна ситуація, політичний клінч, оскільки на українській політичній сцені виразно видно безсилля Президента ЮЩЕНКА”.

„У свою чергу, конституційні обмеження та минуле паралізують дії ЯНУКОВИЧА на міжнародній сцені. Обидва табори опинилися у безвихідній ситуації, якою, крок за кроком, користується Росія, переймаючи українську енергетику”, – пише „Газета Польська”.

Видання зазначає, що Україна уклала контракт на поставки газу в 2007 році за ціною 130 доларів за тисячу кубометрів, що на 40% дорожче, ніж торік, але дешевше, ніж платить Молдова. “Порозуміння укладено на рік, і воно не дає гарантій, що протягом наступних років ціна не буде збільшуватися... ”РосУкрЕнерго” та „УкрГазЕнерго”, що зв’язані з “Газпромом”, перебирають фактичний контроль над українським ринком дистрибуції газу. Дотеперішній монополіст “Нафтогаз України” поступово стає постачальником газу для населення та комунального сектора. Він стоїть на межі банкрутства, а звідти лише крок до того, щоб підприємство отримали росіяни”, - пише „Газета Польська”.

„Переговори у справі газу Президент і прем’єр України доручили міністру палива та енергетики Юрію БОЙКУ”, який “має декілька заслуг перед росіянами. Наприклад, саме він допоміг ввести на ринок посередника „РосУкрЕнерго”, це він, фактично, вирішував про позицію України в останніх, не надто корисних газових переговорах із Росією”, продовжує польське видання.

“І напевно, це БОЙКО стоїть за ідеєю, яку останнього часу розглядає український уряд, щоб об’єднати лінію “Одеса-Броди” з трубопроводом „Дружба”, який транспортує російську нафту на Захід через Україну і Словаччину", додає „Газета Польська”.