Тимошенко про газ, Путіна та прорив у відносинах з урахуванням кризи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає підписання газових контрактів 19 січня 2009 року проривом у відносинах з Росією і наголошує, що їх умови виконуються обома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр заявила сьогодні під час П`ятого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

«Приємно констатувати, що у нас є добрі перемоги, тому що ми змогли саме 2009 року підписати довгостроковий до 2019 року контракт на постачання російського газу до України, щодо транзиту російського газу через Україну до Європи. Це був прорив у наших відносинах в газовому секторі, і сьогодні ми виконуємо – і ми, і ви – спільно виконуємо цей договір, і дуже важливо, що ви, як сильна країна, йдете назустріч Україні, для того, щоб врахувати кризові умови, і виконання газових контрактів відбувалося з урахуванням кризових явищ», - сказала Ю.Тимошенко.

Вона наголосила, що, попри кризу, Україна вчасно оплачувала і надалі оплачуватиме поставлений газ.

«Україна розраховується і розраховуватиметься вчасно, а, крім того, ми будемо дуже ретельно і чітко здійснювати наші функції з транзиту російського газу», - сказала Ю.Тимошенко.

Прем`єр України наголосила, що її уряд спільно з урядом Володимира ПУТІНА забезпечили стабільні постачання до України газу, а також його транзиту до Європи.