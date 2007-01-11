Місце Москаля в Криму може зайняти Луценко

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО може бути призначений Постійним представником Президента в Криму. Про це пише газета «Экономические известия» з посиланням на свої джерела в апараті Постпреда в Криму.

Газета нагадує, що посада на сьогодні вакантна після призначення Геннадія МОСКАЛЯ заступником голови СБУ.

За даними джерела газети, ім`я Ю.ЛУЦЕНКА стоїть першим у списку кандидатів на вакантну посаду.

Виданню не вдалося одержати коментар від самого Ю.ЛУЦЕНКА, мобільний телефон якого не відповідав.

Тим часом, колишній віце-прем`єр кримського уряду, народний депутат від БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО скептично поставився до можливого призначення Ю.ЛУЦЕНКА. «Геннадій МОСКАЛЬ в черговий раз загнав у кут кримських бандитів. А руками Ю.ЛУЦЕНКА цього робити не можна», - заявив А.СЕНЧЕНКО.

Окрім Ю.ЛУЦЕНКА, в списку кандидатів значаться колишній голова Ради міністрів Криму, народний депутат Верховної Ради IV скликання Валерій ГОРБАТОВ.

Його призначення, за даними джерел газети, лобіює перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК, який працював у кримському уряді В.ГОРБАТОВА міністром економіки. Також у списку колишній голова «Чорноморнафтогазу» Ігор ФРАНЧУК і два заступники Постпреда - Валерій ПРОБЕЙ-ГОЛОВА і Євген ДРАПЯТИЙ. Вчора, за даними газети, Є.ДРАПЯТИЙ побував у Секретаріаті Президента.