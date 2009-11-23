Один із кандидатів каже, що треба рятуватися від «системи»

Кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ пропонує новий порядок денний виборів, що полягає у створенні і захисті руху самоорганізації громадян.

Про це О.РЯБОКОНЬ сказав в коментарі УНІАН.

Кандидат відзначає, що «кожна значуща політична подія, особливо вибори, має свій порядок денний, тобто перелік завдань, які мають бути вирішені за допомогою виборів. Він диктується становищем країни, перспективами її розвитку і тими процесами, які відбуваються в суспільстві». «Інакше кажучи, - говорить кандидат, - порядок денний - це сформульоване замовлення, яке мають виконувати політики, якщо вони хочуть бути почутими».

За словами О.РЯБОКОНЯ, сьогодні можна упевнено говорити, що є два порядки денні. «Один - сформульований порочною системою влади, яка на сьогодні повністю відірвана від громадської думки, яка її, втім, і не хвилює. Ця система перебуває у глибокій кризі, її ресурси виснажуються і для самозбереження їй необхідно закритися від громадян і зробити владу незмінною. Для цього система використовує ідею «сильної руки» і «порядку». Системі необхідний президент-арбітр, президент-директор, який розподілятиме ресурс усередині системи, який все знищує. Ми бачимо, що кандидати від влади старанно наслідують цей порядок денний. Вони працюватимуть виключно на користь свого замовника - системи, при цьому прикриваючись гаслами турботи про громадян».

На думку кандидата на пост Президента, «систему неможливо «очолити», і будь-хто, потрапивши у неї, починає грати за її правилами». Тому О.РЯБОКОНЬ пропонує новий порядок денний.

«Цей порядок денний сформулювали мої замовники – громадяни України, які більш не можуть миритися з беззаконням і безправ`ям», - відзначив він.

За словами О.РЯБОКОНЯ, на порядку денному, сформульованому громадянами, - завдання не керувати системою і спробами її модернізації, а відмовитися від неї. Цей інтерес найбільш актуальний і об`єднує більшість громадян країни. Відмова від системи можлива за рахунок самоорганізації громадян, «проростання» нової влади крізь стару систему, переконаний кандидат.

«Моя мета полягає у створенні і захисті руху самоорганізації громадян. Цей рух створить з часом нову владу, яка матиме тільки ті повноваження, які делегують їй люди. Моя мета - поза системою, вона навіть за межами цих виборів. Влада президента потрібна мені для того, щоб захистити рух самоорганізації від системи, допомогти йому набрати силу», - заявляє О.РЯБОКОНЬ, додаючи: «Обираючи Президента – представника громадянського суспільства, громадяни одразу одержують владу на місцях, без тяганини і довгих обговорень».