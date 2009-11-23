Єфремов думає, що Янукович може хоч сьогодні мати більшість у ВР

Народний депутат України, перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ переконаний, що лідер ПР Віктор ЯНУКОВИЧ не може не стати Президентом України.

Таку думку О.ЄФРЕМОВ висловив в інтерв`ю «Лівому берегу».

«Він (В.ЯНУКОВИЧ – УНІАН) не може не стати Президентом. Що перешкодить? Жодного чинника не бачу, а гадати даремно не хочу. Якщо раптом щось відбудеться форс-мажорне, фракція збереться, політрада партії - ухвалюватимемо рішення», - так депутат відповів на запитання журналіста: «Віктор Федорович Президентом може і не стати. Що тоді з вашою фракцією станеться?».

При цьому, кажучи про сценарії розвитку подій у Верховній Раді України після обрання В.ЯНУКОВИЧА главою держави, О.ЄФРЕМОВ не виключив розпуску парламенту у випадку, якщо більшість не складеться.

«Якщо не складеться - так, цілком допускаю (розпуск ВР)», - сказав представник Партії регіонів.

На зауваження про те, що у Юлії ТИМОШЕНКО у ВР фракція не маленька, і навряд чи вона так просто здасться, О.ЄФРЕМОВ сказав: «Пам`ятаєте 2005 рік? Скільки депутатів тоді взяли сторону ЮЩЕНКА? Особливо - у період між оголошенням результату виборів і інавгурацією. Адже спочатку у Віктора Андрійовича не було своєї великої фракції у парламенті, у ЯНУКОВИЧА вона є. ...Отже більшість вже сьогодні готова переформатуватися».

О.ЄФРЕМОВ переконаний, що «форматування більшості у цій Раді під нового Президента - не проблема. Інше питання - Президентові, для реалізації всіх обіцянок, необхідна конституційна більшість. Тому не/розпуск Ради залежить від того, чи буде в ній ця конституційна більшість і чи змириться з цим новообраний Президент».

За словами депутата, зібрати парламентську більшість для В.ЯНУКОВИЧА – «це можна хоч сьогодні зробити. Просто сьогодні немає на те узагальнюючої ініціативи».