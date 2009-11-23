Єфремов думає, що Янукович може хоч сьогодні мати більшість у ВР
Нардеп - про сценарії розвитку подій
Народний депутат України, перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ переконаний, що лідер ПР Віктор ЯНУКОВИЧ не може не стати Президентом України.
Таку думку О.ЄФРЕМОВ висловив в інтерв`ю «Лівому берегу».
«Він (В.ЯНУКОВИЧ – УНІАН) не може не стати Президентом. Що перешкодить? Жодного чинника не бачу, а гадати даремно не хочу. Якщо раптом щось відбудеться форс-мажорне, фракція збереться, політрада партії - ухвалюватимемо рішення», - так депутат відповів на запитання журналіста: «Віктор Федорович Президентом може і не стати. Що тоді з вашою фракцією станеться?».
При цьому, кажучи про сценарії розвитку подій у Верховній Раді України після обрання В.ЯНУКОВИЧА главою держави, О.ЄФРЕМОВ не виключив розпуску парламенту у випадку, якщо більшість не складеться.
«Якщо не складеться - так, цілком допускаю (розпуск ВР)», - сказав представник Партії регіонів.
На зауваження про те, що у Юлії ТИМОШЕНКО у ВР фракція не маленька, і навряд чи вона так просто здасться, О.ЄФРЕМОВ сказав: «Пам`ятаєте 2005 рік? Скільки депутатів тоді взяли сторону ЮЩЕНКА? Особливо - у період між оголошенням результату виборів і інавгурацією. Адже спочатку у Віктора Андрійовича не було своєї великої фракції у парламенті, у ЯНУКОВИЧА вона є. ...Отже більшість вже сьогодні готова переформатуватися».
О.ЄФРЕМОВ переконаний, що «форматування більшості у цій Раді під нового Президента - не проблема. Інше питання - Президентові, для реалізації всіх обіцянок, необхідна конституційна більшість. Тому не/розпуск Ради залежить від того, чи буде в ній ця конституційна більшість і чи змириться з цим новообраний Президент».
За словами депутата, зібрати парламентську більшість для В.ЯНУКОВИЧА – «це можна хоч сьогодні зробити. Просто сьогодні немає на те узагальнюючої ініціативи».